QTO- Sáng 24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa”, Lễ hội Ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị – Hương vị Tràng An” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), phường Đồng Hới.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh. Về phía đơn vị tổ chức có đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cùng đoàn công tác, các nghệ nhân ẩm thực, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan và tìm hiểu các sản vật địa phương được trưng bày tại lễ hội - Ảnh: H.L

Sự kiện do Tổng công ty Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đoàn đại biểu tham quan khu vực trình diễn ẩm thực và trải nghiệm các món ăn truyền thống được chế biến tại chỗ - Ảnh: H.L

Không gian lễ hội được dàn dựng quy mô với gian hàng chung rộng hơn 650m², tái hiện hình ảnh phố cổ Hà Nội thu nhỏ thông qua kiến trúc mái ngói vảy cá, tường vàng cổ kính kết hợp hài hòa với các chất liệu mây, tre, nứa mộc mạc, tạo điểm nhấn gần gũi giữa lòng Quảng Trị.

Các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp trình diễn và phục vụ các món ngon Hà Nội tại sự kiện - Ảnh: H.L

Tại đây, đội ngũ nghệ nhân, đầu bếp đến từ các đơn vị thành viên của Hanoitourist trực tiếp trình diễn và phục vụ du khách 4 nhóm trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Thủ đô: Nhóm Phở và Bún truyền thống gồm phở bò, phở gà, bún chả nướng than hoa, bún thang và bún tôm, bánh tôm Hồ Tây. Nhóm Món cuốn thanh nhẹ gồm Bánh cuốn tráng tay và phở cuốn ăn kèm rau thơm, nước chấm hài hòa. Nhóm Hương vị Mùa thu và Mùa sen gồm Xôi cốm, cốm xào, bánh cốm, trà ướp sen Tây Hồ, long nhãn ôm sen, bánh xu xê cùng nước sấu, nước mơ giải nhiệt. Nhóm Nét sinh hoạt phố phường gồm Nem phùng, lạc rang và bia hơi Hà Nội.

Điểm nhấn độc đáo của lễ hội là sự kết hợp sáng tạo giữa nguồn nguyên liệu, sản vật phong phú của Quảng Trị (từ hải sản tươi ngon, sản vật sông suối, núi rừng đến các sản phẩm OCOP, cà phê đặc trưng) với kỹ thuật chế biến tinh tế của các nghệ nhân đến từ Hà Nội. Qua bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp Thủ đô, đặc sản địa phương được nâng tầm, vừa giữ trọn hương vị nguyên bản, vừa mang cốt cách thanh nhã của văn hóa ẩm thực Tràng An.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: H.L

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khẳng định ẩm thực là con đường ngắn nhất để kết nối cảm xúc và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Thông qua sự kiện nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch địa phương với Hanoitourist trong việc chuyển giao kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chế biến, xây dựng thực đơn và phát triển các sản phẩm ẩm thực đặc trưng phục vụ du khách.

Lãnh đạo công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) phát biểu - Ảnh: H.L

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Nguyễn Thị Vân, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội chia sẻ, với sứ mệnh hơn 60 năm gìn giữ và lan tỏa văn hóa Thăng Long – Hà Nội, Hanoitourist đến với Quảng Trị không chỉ để giới thiệu tinh hoa Thủ đô mà còn mong muốn tạo cầu nối hợp tác hai chiều, thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa Hà Nội, Quảng Trị và các vùng di sản miền Trung.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại không gian ẩm thực được thiết kế đậm chất phố cổ Hà Nội - Ảnh: H.L

Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, lễ hội còn sôi động với các tiết mục nghệ thuật mang chủ đề “Hà Nội – Tinh hoa văn hóa và ẩm thực Tràng An”, kết hợp nhiều trò chơi tương tác và quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham quan.

Lễ hội Ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị – Hương vị Tràng An” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/11/2026. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị 2026.

Hoàng Linh