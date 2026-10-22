Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026; thành viên Hội đồng tuyển dụng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Khai mạc kỳ xét tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc.

Các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển dụng.

Tham gia kỳ xét tuyển dụng có 9 thí sinh diện nguồn chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ: Quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Các thí sinh thực hiện xét tuyển dụng theo hình thức vấn đáp, thời gian 30 phút mỗi thí sinh, với tối đa 15 phút chuẩn bị trước khi trả lời.

Đồng chí Nguyễn Thành Công Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc kỳ xét tuyển, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 nhấn mạnh, kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 thu hút đông đảo thí sinh tham gia, trong đó, có 17% thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khác. Đây là cơ hội để tỉnh tuyển chọn những người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí yêu cầu Hội đồng thi và Ban Giám sát thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật. Các thí sinh phát huy kiến thức, bản lĩnh, giữ tâm lý tự tin, bình tĩnh, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung thi.

Các thí sinh kiểm tra thông tin vào phòng thi.