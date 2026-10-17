Đồng chí Trần Việt Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức phát biểu tại lễ khai mạc.

Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2026 (đợt 3) có 314 chỉ tiêu tại 54 vị trí việc làm. Toàn tỉnh có 1.045 thí sinh đăng ký dự tuyển; qua rà soát hồ sơ, 993 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng. Kỳ tuyển dụng được tổ chức qua 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra kiến thức, năng lực chung; vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển. Thông qua kỳ tuyển dụng nhằm đánh giá khách quan kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ của người dự tuyển, từ đó lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực vào đội ngũ công chức của tỉnh.

Quang cảnh Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2026 (đợt 3).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Việt Thắng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức nhấn mạnh: Mục tiêu của kỳ tuyển dụng không chỉ nhằm bổ sung số lượng công chức còn thiếu mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm. Vì vậy, quá trình tổ chức phải phản ánh thực chất năng lực của thí sinh, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Kỳ tuyển dụng được tổ chức nhằm tiếp tục bổ sung, kiện toàn đội ngũ công chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp xã; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.