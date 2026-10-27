Khai mạc Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc kỳ thi.

Các thí sinh tham dự khai mạc.

Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 có 1.694 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 315 vị trí việc làm; trong đó, 1.431 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Kỳ thi được tổ chức theo 2 vòng, đều thực hiện trên máy vi tính. Vòng 1 thi trắc nghiệm 60 câu trong 60 phút, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày 28/10. Thí sinh đạt yêu cầu vòng 1 được dự thi vòng 2, gồm 80 câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian làm bài 120 phút, dự kiến tổ chức ngày 7/11.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt; tuyển dụng công chức là bước đầu tiên để lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực vào làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước. Chất lượng đội ngũ công chức hôm nay quyết định hiệu quả phục vụ của chính quyền ngày mai.

Đồng chí đề nghị Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, bảo đảm an toàn, bảo mật và ổn định hệ thống kỹ thuật. Ban Giám sát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giám sát thường xuyên, trực tiếp toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi. Các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, công tác y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Sau kỳ thi, các cơ quan sử dụng công chức hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ gốc; bố trí công tác đúng vị trí việc làm đã đăng ký, tạo điều kiện để công chức mới nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thí sinh bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế thi, làm bài bằng năng lực thực chất của mình; đề cao tinh thần trung thực, trách nhiệm, những phẩm chất cần thiết của người công chức.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi.