Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã đợt 2 năm 2026

Kỳ tuyển dụng đợt này có 508 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 17 vị trí, với tổng số 88 chỉ tiêu; trong đó, cấp tỉnh 16 chỉ tiêu, cấp xã 72 chỉ tiêu. Kỳ thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng 1 kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút. Thí sinh đạt từ 50% số câu hỏi trả lời đúng trở lên được tiếp tục tham dự vòng 2. Vòng 2, thí sinh thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 60 câu hỏi, thang điểm 100.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Công tác tuyển dụng nhằm bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có trình độ, năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Vũ Thanh Xuân - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển dụng.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu các ban, bộ phận liên quan thực hiện nghiêm nội quy, quy chế; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức. Các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế thi, bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực để đạt kết quả tốt nhất.