Khai mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó thủ tướng Chính phủ; Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế; các nhà khoa học, thầy cô giáo và các em học sinh.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Chào mừng 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có khoảng 320 học sinh, thí sinh - quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tham dự kỳ thi, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, sự hiện diện của các đại biểu, đội tuyển quốc tế là minh chứng sinh động cho sức sống của hợp tác khoa học quốc tế, thể hiện sự tin cậy ngày càng lớn của cộng đồng khoa học quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày 10-9-2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tổ chức tại Thủ đô Paris (Pháp), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ thông điệp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Đó là: Chúng ta cần giữ gìn không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; đặt con người và phát triển bền vững trên Trái đất ở vị trí trung tâm; bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia trong tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ.

Theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, Kỳ thi chính là một trong những giải pháp góp phần vun đắp nền móng cho tầm nhìn đó. Bởi mọi chương trình vũ trụ, mọi sáng kiến hợp tác đều bắt đầu từ con người - những bạn trẻ biết say mê đặt câu hỏi trước bầu trời. Đầu tư cho các em hôm nay chính là đầu tư cho tương lai chung của nhân loại.

“Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Theo đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc Việt Nam đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương ấy, mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế”, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chia sẻ.

Các đại biểu tại lễ khai mạc.

Gửi lời cảm ơn tới Việt Nam, Ngài Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế cho rằng, kỳ thi là cơ hội để các đoàn được trải nghiệm, cảm nhận một phần chiều sâu lịch sử, những giá trị truyền thống và hiện đại của Hà Nội.

“Tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19, quý vị sẽ gặp gỡ những người trẻ cùng thế hệ đến từ mọi châu lục, cùng chia sẻ một niềm đam mê với thiên văn học. Hãy tận dụng cơ hội này để trò chuyện, trao đổi ý tưởng và tìm hiểu về những nền văn hóa đa dạng của nhau”, Ngài Aniket Sule chia sẻ.