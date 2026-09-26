Khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban IOAA quốc tế cùng toàn thể các đại biểu, cố vấn và thí sinh tham dự Lễ khai mạc.

Theo Ban tổ chức, kỳ thi diễn ra từ ngày 25/9-5/10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội và 320 thí sinh tham gia. Các thí sinh sẽ tham gia 4 nội dung chính gồm: Thi lý thuyết; thi phân tích dữ liệu; thi quan sát bằng kính thiên văn và tại nhà chiếu hình vũ trụ; thi đồng đội. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh và thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo mật của IOAA...

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Ban tổ chức)

IOAA là kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông, nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kỳ thi được tổ chức lần đầu năm 2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Kỳ thi lần thứ XIX- IOAA 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành. Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành.

Đông đảo thí sinh Việt Nam và quốc tế tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc đăng cai IOAA 2026 có ý nghĩa đặc biệt với Thủ đô Hà Nội. Việc đón các tài năng trẻ quốc tế đến Thủ đô trong hành trình khám phá tri thức là cơ hội để Hà Nội tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học quốc tế.

Theo đồng chí, một sự kiện khoa học quốc tế được tổ chức tại Hà Nội không chỉ tạo không gian giao lưu học thuật mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Thủ đô văn hiến, trí thức và sáng tạo, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với tinh thần đổi mới.

Hà Nội mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò của Hà Nội như một điểm đến của tri thức, khoa học và sáng tạo, đồng thời tăng cường đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, khu vực và thế giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhắn nhủ tới các thí sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mong các em bước vào kỳ thi với sự tự tin, trung thực và quyết tâm, đồng thời giữ được sự tò mò, lòng say mê khám phá và tinh thần không ngừng đặt ra những câu hỏi.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, cho biết công tác tổ chức IOAA 2026 đã được các đơn vị phía Việt Nam triển khai liên tục trong suốt một năm qua. Đặc biệt, ông nhắc tới nhà chiếu hình vũ trụ tại Đại học Phenikaa như một dấu ấn nổi bật trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Giáo sư Aniket Sule, thời điểm Việt Nam được lựa chọn đăng cai IOAA, nhà chiếu hình này mới chỉ dừng ở “một nhiệm vụ bất khả thi”. Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, khi đoàn IOAA tới khảo sát, công trình đã hoàn thiện và đưa vào vận hành, trong khi đội ngũ khoa học của Việt Nam cũng đã chuẩn bị các nhiệm vụ thi trên hệ thống phần mềm. Ông cho rằng, tiến độ này cho thấy sự đầu tư và cam kết rất lớn của Ban tổ chức nước chủ nhà đối với kỳ thi.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, tiếp nối các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2007, Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 và Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 đã được tổ chức rất thành công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Phó Thủ tướng, trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, sự thật và tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những học sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực thiên văn học và khoa học vũ trụ…