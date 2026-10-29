Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh: Xem xét nhiều quyết sách về quy hoạch, phát triển đô thị

Dự kỳ họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Văn Minh; các Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Chủ toạ Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều nguồn lực và tiềm năng. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân cũng ngày càng cao.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, thành phố cần nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng 2 con số gắn với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Sáu. Ảnh: Hoa Lê

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc 3 nhóm nội dung: quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Đối với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và những lựa chọn chiến lược. Đây là khung chiến lược định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn, trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Tư tưởng xuyên suốt của quy hoạch là vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, gắn kết đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái. Thành phố lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực mới; đặt con người và chất lượng sống ở vị trí trung tâm.

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện. Cùng với đó là mở rộng không gian đầu tư, quy hoạch phải giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khẩn trương cụ thể hóa cơ chế, ưu tiên công trình cấp thiết

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Sáu. Ảnh: Hoa Lê

Kỳ họp dự kiến xem xét 17 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách về văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đại biểu làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Việc xây dựng chính sách cần khẩn trương nhưng không nóng vội, bảo đảm đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tránh độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển.

HĐND thành phố cũng xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn. Các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường cần được đánh giá kỹ về sự cần thiết, nguồn vốn, hiệu quả và tác động đến đời sống người dân.

“Đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý và thực tiễn trước khi quyết định, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện hiệu quả”, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị.