Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ

Kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo động lực phát triển

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (ngồi giữa); Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (bên tay trái), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên tay phải) tai phiên khai mạc

Về phía Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp diễn ra trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Kỳ họp được tổ chức ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ gần 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp

Công tác chuẩn bị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan, chỉ đạo triển khai từ sớm, từ xa, song song với quá trình chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 với tinh thần tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài; đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Theo Chủ tịch Quốc hội, những quyết sách của Quốc hội vì vậy phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn.

Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Toàn cảnh phiên họp

Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các văn bản được ban hành phải bảo đảm chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thứ hai, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 cùng các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thứ ba, về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

“Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do để chậm trễ. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, thiết thực. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng phát biểu: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”; với tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với tinh thần chính xác, kịp thời, mở đường phát triển.

Sau phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027,...