Khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang tập trung thực hiện cao độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với yêu cầu không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIẾT THÀNH

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét 22 nghị quyết, thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng.

Thứ nhất, về phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài. Trong lĩnh vực này, thành phố tập trung vào các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là 12 dự án trên địa bàn thành phố. Đây là những vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị không gian đô thị lịch sử, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIẾT THÀNH

Thứ hai, về kinh tế, ngân sách, đầu tư công và phát triển năng lượng sạch. Kỳ họp sẽ xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; một số nội dung về ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực, nhằm tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tình trạng dàn trải, lãng phí.

Thứ ba, về văn hóa, thể thao, dân số và bảo đảm an sinh xã hội. Kỳ họp sẽ xem xét chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao của Thủ đô; đồng thời xem xét các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VIẾT THÀNH

Các chính sách về dân số và phát triển cũng được xem xét trong bối cảnh Thủ đô đang có những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số, nhất là xu hướng già hóa, đòi hỏi phải chủ động có những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những đối tượng yếu thế thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống nhân dân, để quá trình phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ tư, kỳ họp sẽ xem xét một số chính sách, quy định thuộc thẩm quyền, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ.