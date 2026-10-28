Khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thành Thái Hùng

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì, điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang tập trung thực hiện cao độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với yêu cầu không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét 22 nghị quyết , thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Đặc biệt, về phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài, thành phố tập trung vào các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là 12 dự án trên địa bàn thành phố.

“Đây là những vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị không gian đô thị lịch sử, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhận định, tuy là kỳ họp chuyên đề, nhưng khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung mới, khó và phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan.

Trên cơ sở những chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển Thủ đô, tháo gỡ các điểm nghẽn và chăm lo an sinh xã hội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động đồng hành, phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp.

Sự phối hợp được thực hiện ngay từ khâu rà soát chính sách, xác định những vấn đề cần giải quyết, cùng trao đổi, bàn bạc để tìm hướng tháo gỡ phù hợp; đặc biệt là nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật Thủ đô trao, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của từng cơ quan.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, cùng tìm hướng giải quyết các vấn đề đặt ra nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và tính khả thi của từng quyết sách.

Những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cần được xem xét, quyết định kịp thời; những nội dung mới, khó, còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục trao đổi, làm rõ, không vì yêu cầu giải quyết trước mắt mà bỏ qua những điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

“Đề nghị UBND thành phố và các cơ quan trình tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình thấu đáo những ý kiến của các ban HĐND, của đại biểu, nhất là các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện, để các nghị quyết khi được thông qua có thể sớm triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp thứ bảy có ý nghĩa rất quan trọng, với nhiều nội dung lớn, phức tạp, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và đời sống nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp lần này.

Để các nội dung được xem xét, quyết định đạt chất lượng và sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố trong quá trình thảo luận quan tâm đến 4 vấn đề trọng tâm.

Trước hết, các đại biểu tập trung xem xét, quyết định những chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược, là bước đột phá trong phát triển Thủ đô.

“Đây là những việc phải làm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nguồn lực cần được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tương xứng với vị thế, tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc xem xét, quyết nghị cần phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và trách nhiệm, không chỉ bảo đảm đúng quy định của pháp luật mà còn phải tạo được cơ chế đủ mạnh, đủ khả thi để các chủ trương, dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả thực chất”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, bên cạnh những quyết sách mới về đầu tư, phát triển hạ tầng và tái thiết đô thị, thành phố đồng thời quyết định những vấn đề trực tiếp gắn với đời sống nhân dân, trong đó có chính sách giải quyết chỗ ở cho các đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ.

Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc hài hòa giữa phát triển đô thị và chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang, tái thiết đô thị không chỉ nhằm kiến tạo những công trình hiện đại, những không gian đô thị khang trang, văn minh hơn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, các đại biểu HĐND thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư, trong đó cần tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo được sức lan tỏa, đóng góp vào tăng trưởng.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội chính là đầu tư cho con người, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô. Các chính sách xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc điểm của Hà Nội.

Các chính sách được ban hành phải hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, HĐND thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết. HĐND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng UBND thành phố và các cấp, các ngành khẩn trương đưa các quyết sách nhanh chóng vào thực tiễn, bảo đảm khả thi và hiệu quả, đáp ứng tốt nhất niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã tin tưởng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với các dự án quan trọng, gồm: Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị quyết về việc bố trí quỹ nhà ở xã hội để bán cho hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình. Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô. HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 2 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 4 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị; 5 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 5 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế; xem xét một số nghị quyết khác và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.