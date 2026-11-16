Khai mạc Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

Tham dự có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh, năm 2026 đang bước vào giai đoạn cuối, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết. Trong bối cảnh đó, HĐND tỉnh cần kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện.

Theo chương trình, HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn và phân cấp quyết định phân bổ nguồn lực theo quy định của Trung ương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026, trong đó, có phương án bố trí vốn cho Quỹ Nhà ở tỉnh với vốn điều lệ dự kiến 60 tỷ đồng, đề xuất bố trí 50 tỷ đồng trong năm 2026; bổ sung vốn cho 3 dự án hạ tầng giao thông, xã hội; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là tính hợp pháp, sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của từng nội dung trình kỳ họp.

Đối với việc phân cấp, phân bổ vốn, phải làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và điều kiện thực hiện giữa cấp tỉnh và cấp xã. Đối với đầu tư công, phải xác định rõ khả năng triển khai, hiệu quả sử dụng nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan đề xuất. UBND tỉnh và các cơ quan trình chủ động giải trình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến xác đáng, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiến hành các nội dung theo chương trình đề ra.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về kỳ họp.