Khai mạc Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh: Trong 9 tháng qua, tỉnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất, chế biến, phát triển vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm, phát triển du lịch, chuẩn bị hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đạt kịch bản, giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, một số dự án còn chậm tiến độ.

Thực hiện yêu cầu của Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về lượng hóa khả năng hoàn thành các mục tiêu, tháo gỡ điểm nghẽn, siết chặt kỷ luật thực thi, phân cấp gắn với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm cán bộ, HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng quyết sách, bảo đảm đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, phân bổ nguồn lực hợp lý và có khả năng triển khai ngay. Với 7 hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và công tác nhân sự, đồng chí đề nghị đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong đó, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, du lịch cần đúng đối tượng, phù hợp khả năng ngân sách, không trùng lặp; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; du lịch cần chuyển từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng, phát triển xanh, thông minh, giàu bản sắc. Đối với đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia, cần xác định đúng thứ tự ưu tiên, khắc phục đầu tư phân tán; rà soát pháp lý, nguồn vốn, tiến độ và hiệu quả dự án; phân bổ vốn sát khả năng triển khai, ưu tiên nhu cầu thiết yếu, sinh kế và giảm nghèo tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau sắp xếp phải phù hợp địa bàn, nhiệm vụ và ngân sách, nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý vấn đề từ cơ sở. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng cần xem xét đúng quy định, thẩm quyền về diện tích, loại rừng, quy hoạch và các nghĩa vụ pháp lý, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đối với đề xuất dừng chủ trương đầu tư 4 trụ sở công an xã, cần làm rõ căn cứ, tình trạng thực hiện, phương án xử lý vốn, tài sản và các nhiệm vụ phát sinh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An yêu cầu đại biểu đánh giá kỹ tính cần thiết, khả thi và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của từng quyết sách; tập trung thảo luận những nội dung chưa rõ, còn ý kiến khác nhau, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan trình giải trình thẳng thắng, đầy đủ căn cứ. Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng nghị quyết, không ban hành chính sách làm phát sinh thủ tục, đầu mối hoặc gánh nặng ngân sách thiếu cơ sở. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và kết quả cần đạt để bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII thực hiện quy trình bầu, thông qua nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bàn Quý Sơn, do chuyển công tác; ông Hoàng Văn Bảo, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Hoàng Văn Bảo và Bàn Quý Sơn.

Tiếp đó, các đại biểu nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra các dự thảo trình tại kỳ họp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp.