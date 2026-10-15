Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII

Sáng 15-10, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh. Đồng chí Lâm Đông và các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Trần Phong, đồng chí Hồ Xuân Trường cùng các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Khắc Hà và đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định đối với 25 nghị quyết trên các lĩnh vực nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo. Các nội dung được trình tại kỳ họp này đã được UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm quy trình, tiến độ và chất lượng. Các ban của HĐND tỉnh đã chủ động khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng, khách quan, bám sát quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, qua đó có nhiều ý kiến phản biện, kiến nghị xác đáng nhằm tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, thúc đẩy, kiến tạo, góp phần để các nghị quyết được ban hành đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

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