Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa gửi thư thăm hỏi và tri ân đến gia đình cô giáo Phạm Thị A.T vì đã đồng ý hiến tặng mô, tạng của cô giáo T. để cứu sống những người bệnh khác.