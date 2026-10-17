Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt, dự kiến kéo dài 28 ngày và bế mạc vào ngày 21/11/2026.

Theo chương trình, đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11. Trong thời gian từ ngày 15 đến 19/11, Quốc hội tạm nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Với khối lượng công việc lớn, Quốc hội dự kiến làm việc cả 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình kỳ họp.

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội cũng xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với lĩnh vực đầu tư công, Quốc hội sẽ xem xét kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Đây là những nội dung thuộc 10 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

DỰ KIẾN THÔNG QUA 43 LUẬT, NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Công tác lập pháp tiếp tục chiếm thời lượng lớn trong chương trình nghị sự. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ xem xét đồng thời ba dự án luật có tác động lớn đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống người dân, gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn

Việc xem xét đồng bộ ba đạo luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận của Trung ương, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, đầu tư, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Cùng với đó, Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với bốn dự án luật gồm Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, khối lượng luật và nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này rất lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nhất là việc bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Các nội dung lập pháp hướng tới kịp thời cụ thể hóa chủ trương, định hướng và những yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

DỰ KIẾN CHẤT VẤN HAI NHÓM VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM

Hoạt động giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục là nội dung quan trọng của kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội dành một ngày, 12/11, để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực trọng tâm với sự tham gia trả lời trực tiếp của hai Bộ trưởng.

Trước đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, những vấn đề được cử tri, dư luận xã hội và báo chí quan tâm, các cơ quan của Quốc hội đã đề xuất sáu nhóm lĩnh vực gồm y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung trọng tâm của kỳ họp bên hành lang Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với những vấn đề liên quan nhiều ngành như an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, thị trường bất động sản, bên cạnh Bộ trưởng chịu trách nhiệm chính, các Bộ trưởng liên quan sẽ tham gia giải trình, làm rõ.

Việc lựa chọn các nhóm vấn đề và người trả lời chất vấn tiếp tục được hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội quyết định.

Cùng với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kỳ họp tập trung thực hiện chức năng giám sát, xem xét trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự quan tâm của nhân dân.