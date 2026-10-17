Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sau khi chuyển giao chủ đầu tư, dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến tích cực về khối lượng thi công và tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, nhìn tổng thể, công trình vẫn còn nhiều vướng mắc; phần lớn các hạng mục còn dang dở, nhà thầu chưa tập trung nguồn lực về máy móc, thiết bị và nhân công để đẩy nhanh tiến độ.