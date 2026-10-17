Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội chụp ảnh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội chụp ảnh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)