Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

7h sáng, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó Quốc hội họp phiên trù bị để nghe báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sáng nay 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Theo dự kiến chương trình, 8h15, Kỳ họp thứ 2 sẽ chính thức khai mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về 2 dự án luật này.

Buổi chiều 17/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ làm việc trong khoảng 28 ngày và được chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 - 14/11; Đợt 2, từ ngày 20 - 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Bốn dự án luật được cho ý kiến bao gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.