Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: chinhphu.vn/NHẬT BẮC)

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án).

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách.

Về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,

Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên khai mạc diễn ra vào sáng 17/10, sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ nghe lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Đồng thời nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này./.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ