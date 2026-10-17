Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết thêm,Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Bên cạnh đó, có 4 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; LuậtPhát triển công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Media Quốc hội).

Đối với việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ: Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 202; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2027. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bao gồm: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; cũng như xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.