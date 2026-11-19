Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải); Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên trái); Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên phải) dự kỳ họp

Kỳ họp được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến 3 điểm cầu khu vực Phan Thiết, Gia Nghĩa và Đặc khu Phú Quý.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình kỳ họp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây có thể là kỳ họp chuyên đề cuối cùng trong năm 2026. Trong 8 tháng đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Qua đó, góp phần giải quyết khối lượng công việc ngày càng tăng, bảo đảm hoạt động của chính quyền các cấp và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (bên phải) và đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 23 nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên, y tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và Đề án chuyển đổi số hoạt động của HĐND tỉnh giai đoạn 2026 - 2031. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, việc phân bổ, sử dụng nguồn lực và đời sống Nhân dân.

Các đại biểu dự kỳ họp

Các dự thảo nghị quyết tập trung vào những vấn đề thiết thực như: bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án, công trình; phát triển công tác thanh niên đến năm 2030; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Các đại biểu dự kỳ họp

Bên cạnh, kỳ họp cũng xem xét nhiều chính sách liên quan đến hỗ trợ lực lượng phòng, chống ma túy, người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; hỗ trợ bảo hiểm y tế, công tác dân số, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế; bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, hoạt động của lực lượng dân phòng và các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác.

Các đại biểu dự kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, các nghị quyết trình kỳ họp đã được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự kỳ họp

Để các nghị quyết khi ban hành bảo đảm đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả thi, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo từng nội dung, nhất là những chính sách có tác động trực tiếp đến Nhân dân.

Các đại biểu dự kỳ họp

Trong quá trình xem xét, đại biểu cần quan tâm đến căn cứ pháp lý, sự cần thiết, tính đồng bộ, đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện; kịp thời nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong thực tế, nhất là tại cơ sở.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cũng đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trình và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng trước khi HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Quang cảnh kỳ họp