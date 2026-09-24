Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái) và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) tham dự kỳ họp

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp Tỉnh ủy và truyền trực tuyến đến 3 điểm cầu ở khu vực Phan Thiết, Gia Nghĩa và Đặc khu Phú Quý.

Theo chương trình, kỳ họp xem xét 32 dự thảo, nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, đất đai, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy.

Các đại biểu thông qua chương trình kỳ họp

Trong đó, HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, ban hành danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương, gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp cũng xem xét danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2, quy định hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân được đưa ra xem xét như: mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lưu học sinh Lào học tập tại Lâm Đồng, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật, chế độ đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu cũng xem xét chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ trực tiếp đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình bố trí dân cư, nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động và phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, quyết định biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026, quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện công tác chứng thực.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, nhất là yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP "2 con số".

Trong bối cảnh đó, tỉnh cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các nghị quyết được xem xét, quyết định tại kỳ họp không chỉ giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt mà còn tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh kỳ họp

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính 5 năm, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, không gian phát triển mới của tỉnh, gắn mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững các cân đối lớn và nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Mỗi nghị quyết được xem xét, quyết định tại kỳ họp không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Liên quan đến đầu tư công, đồng chí Lưu Văn Trung cho rằng, hiệu quả không chỉ thể hiện ở việc bố trí vốn mà quan trọng hơn là tiến độ triển khai, tỷ lệ giải ngân, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn sau đầu tư. Việc phân bổ vốn cần đúng quy định, đúng điều kiện, có trọng tâm, trọng điểm; nguồn vốn được bố trí phải sớm chuyển hóa thành công trình, sản phẩm và năng lực phát triển thực tế, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, chậm giải ngân hoặc phải điều chỉnh nhiều lần.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, việc xem xét, ban hành cần bảo đảm đúng quy định pháp luật, sát yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau sắp xếp, tỉnh cũng cần tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện và tác động của chính sách.