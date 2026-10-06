Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Đà Nẵng: Xem xét, quyết nghị nhiều chính sách cấp thiết thúc đẩy tăng trưởng

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Trần Nam Hưng, Phan Thái Bình, Nguyễn Thị Anh Thi cùng dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, qua 9 tháng, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và chuyển biến tích cực; tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3%, riêng quý III đạt 11,83%; thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước.

Tuy nhiên, trong thời gian không còn nhiều của năm 2026, các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiến tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trên các lĩnh vực nhằm đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của từng địa phương và thành phố trong những tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp làm lễ chào cờ. Ảnh: PHÚ - HUY

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, tại kỳ họp sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; xử lý các vị trí, tuyến đường, đoạn đường chưa được quy định giá đất; quy định tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026 tại các xã, phường; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án; đồng thời xem xét danh mục khu đất đấu thầu dự án Công viên Nghĩa trang tại xã Tam Anh và xã Đức Phú.

Đáng chú ý, dù Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND mới được ban hành, qua rà soát, có 37/94 xã, phường đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, cho thấy yêu cầu tháo gỡ là cấp thiết, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nâng cao chất lượng rà soát từ cơ sở và xem xét kỹ lưỡng tại kỳ họp, tránh tiếp tục xảy ra thiếu sót, vướng mắc.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

Đối với các nội dung về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đề nghị cần đảm bảo chặt chẽ căn cứ pháp lý, phạm vi áp dụng, ranh giới, hiện trạng, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trách nhiệm trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, kỳ họp xem xét một số nội dung trực tiếp liên quan đến phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thiện cơ chế tài chính sau hợp nhất.

Theo đó, sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; xem xét chủ trương hỗ trợ ngân sách đầu tư trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và dự án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

“Đề nghị các đại biểu tập trung xem xét khả năng cân đối nguồn lực, thứ tự ưu tiên, cơ sở pháp lý và hiệu quả sử dụng ngân sách; bảo đảm nguồn lực được bố trí đúng thẩm quyền, đúng mục tiêu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, thực hiện thủ tục đất đai và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả hơn, kỳ họp sẽ xem xét quy định mức chi hoạt động cho đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công; chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Đà Nẵng.

HĐND thành phố xem xét sửa đổi Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND nhằm thực hiện tốt hơn chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm phục hồi và chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Một góc đô thị thành phố. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Đây là những chính sách cấp thiết nhằm ổn định tư tưởng, ghi nhận cống hiến và nâng cao chất lượng nền công vụ cơ sở. Cùng với đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND thành phố.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế cơ sở, an sinh và phòng, chống thiên tai, kiên định với mục tiêu phát triển bao trùm, HĐND sẽ xem xét bãi bỏ chuẩn nghèo đa chiều cũ (giai đoạn 2022 - 2025) để phù hợp với quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho hơn 3.200 cộng tác viên dân số, 118 nhân viên y tế thôn bản và giải quyết chế độ chuyển tiếp cho y tế tổ dân phố.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 là một quyết sách căn cơ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và kiến tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo thẩm quyền, đảm bảo sự đồng bộ, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.