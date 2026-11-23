Sáng 23/11, tại Quảng trường Tây Bắc, chương trình khai mạc Không gian văn hóa 12 dân tộc tỉnh Sơn La đã diễn ra, đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Sơn La năm 2026.

Đây là lần đầu tiên, Không gian văn hóa được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, mở ra một hành trình khám phá sắc màu văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La...

Sự giao thoa, kết tinh những nét văn hóa đặc trưng riêng có đã tạo nên diện mạo văn hóa đa sắc màu của vùng đất Sơn La.

Với chủ đề đoàn kết các dân tộc, “Ngôi nhà Đại đoàn kết” được lựa chọn làm biểu tượng trung tâm của Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La. Không gian văn hóa được xây dựng gồm 12 gian trưng bày không gian văn hóa của 12 dân tộc (gồm: Thái, Kinh, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào, Tày và Hoa) và 1 gian trưng bày chung, được bố trí theo hình tròn, liên tưởng đến vòng xòe đoàn kết - một biểu tượng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái và cũng là hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian văn hóa 12 dân tộc tỉnh Sơn La.

Không gian được xây dựng với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, để văn hóa không chỉ hiện diện trong các lễ hội, bản làng mà còn trở thành một phần sống động trong đời sống đô thị.

Tại đây, mỗi dân tộc mang đến những nét đặc trưng riêng, từ trang phục truyền thống, kiến trúc, nhạc cụ, nghề thủ công, ẩm thực đến các phong tục, nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc Dao.

Mỗi dân tộc có ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nét sinh hoạt riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách, mà cùng hòa quyện, bổ sung và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Sơn La.

Không gian văn hóa còn là dịp giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, kết tinh sự khéo léo, sáng tạo và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm và tham gia nhảy sạp dân tộc Mường.

Đặc biệt, trong dòng chảy phát triển và hội nhập, việc gìn giữ bản sắc văn hóa càng trở nên quan trọng. Những giá trị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không chỉ làm nên diện mạo riêng của mỗi dân tộc, mà còn là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đối với Sơn La, nơi văn hóa các dân tộc gắn bó mật thiết với cảnh quan thiên nhiên, những bản làng, nếp nhà, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng, việc đưa không gian văn hóa đến với quảng trường trung tâm thành phố, còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tây Bắc thân thiện, giàu bản sắc và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Giới thiệu, trao truyền những nét đẹp văn hóa đang được bảo tồn trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này, người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và trân trọng di sản văn hóa của dân tộc mình; du khách có dịp khám phá chiều sâu văn hóa Sơn La; những nghệ nhân, người dân trực tiếp gìn giữ các giá trị truyền thống có thêm môi trường để giới thiệu, trao truyền những nét đẹp văn hóa đang được bảo tồn trong cộng đồng...

Hoạt động diễn ra từ ngày 18 - 24/11, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.