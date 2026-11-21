Khai mạc không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách”.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đông đảo học sinh, nhân dân và bạn đọc trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Diễn ra tại khu vực sân Ao cá Bác Hồ (Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu), không gian trưng bày giới thiệu gần 4.000 đầu sách phong phú ở nhiều lĩnh vực: Chính trị, lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục, kỹ năng sống, sách tham khảo, sách tìm hiểu kiến thức, truyện thiếu nhi, truyện văn học và các ấn phẩm phục vụ nhu cầu đọc, giải trí. Bên cạnh đó, không gian còn bố trí các khu trải nghiệm, sáng tạo về khoa học, kỹ thuật với nhiều hoạt động tương tác, khám phá, tạo cơ hội cho bạn đọc, nhất là thanh thiếu nhi, tiếp cận kiến thức và phát huy khả năng sáng tạo.

Đông đảo học sinh, nhân dân và bạn đọc tham gia khai mạc không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hà Trung Chiến nhấn mạnh vai trò của sách trong việc cung cấp tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng thời, mong muốn không gian trưng bày sẽ tạo thêm cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận với sách, nuôi dưỡng niềm đam mê đọc, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại lễ khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian "Trưng bày và trải nghiệm với sách".

Đến với không gian trưng bày, bạn đọc được tham quan, tìm hiểu, lựa chọn các đầu sách phù hợp với nhu cầu; đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá khoa học, kỹ thuật. Qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, học tập và sáng tạo, góp phần hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chuyển trao Chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Phát triển văn hóa đọc và Đại sứ văn hóa đọc năm 2026.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 1 tập thể, 1 cá nhân đạt Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 và 3 cá nhân đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách.

Các em học sinh đọc sách tại không gian trưng bày.

Các đại biểu và học sinh tham quan và trải nghiệm robot tại không gian "Trưng bày và trải nghiệm với sách".

Không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách” mở cửa tự do từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11 để phục vụ nhân dân và du khách.