Khai mạc Không gian thanh niên Đồng Nai 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Không gian thanh niên Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tham dự.

Trong thời gian 3 ngày (từ 30-10 đến 1-11), tại Không gian thanh niên diễn ra nhiều sân chơi liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đoàn viên, thanh niên sẽ dùng AI để kể câu chuyện về Đồng Nai, nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP, sáng tác nhạc, thiết kế mô hình kinh doanh số, đề xuất sáng kiến giải quyết các bài toán đang đặt ra tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên còn được trải nghiệm công nghệ, gặp gỡ chuyên gia thông qua các buổi talkshow, tọa đàm… giúp người trẻ học cách dùng công nghệ có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa Đồng Nai, bảo vệ không gian mạng lành mạnh…

Đại diện Thành đoàn và Công ty cổ phần Anhome Group ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh: Thông qua các hoạt động tại Không gian thanh niên Đồng Nai, Thành đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong việc lan tỏa giá trị của AI, thúc đẩy ứng dụng AI vào học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.

Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Canva Challenge 2026. Ảnh: Nga Sơn

Quan trọng hơn, từ những ý tưởng, mô hình, sản phẩm và giải pháp được hình thành qua các sân chơi này, Thành đoàn kỳ vọng sẽ tiếp tục kết nối, hỗ trợ các cá nhân, tập thể có tiềm năng hoàn thiện mô hình, sản phẩm và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các định hướng của Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự phát triển chung của thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Giải Thể thao điện tử (Esport). Ảnh: Nga Sơn

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn và Công ty cổ phần Anhome Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Sau ký kết, đại diện Công ty cổ phần Anhome Group đã chia sẻ chuyên đề Từ công nghệ vận dụng AI đến khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên, góp phần đem lại cho sinh viên góc nhìn thực tiễn và những định hướng hữu ích. Dịp này, Thành đoàn trao giải Cuộc thi Canva Challenge 2026 và Giải Thể thao điện tử (Esport) cho các thí sinh.