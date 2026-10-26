Lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026)

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, GRECO 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp tiên tiến, đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường tiêu dùng xanh.

Chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới mô hình phát triển thông minh, trung hòa carbon và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ khai mạc

Định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới từ phương thức tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng, quản trị doanh nghiệp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm tác động đến môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, những yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải và quản trị bền vững đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước yêu cầu đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển liên kết chuỗi cung ứng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ chuyển đổi sản xuất.

Thông điệp được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tại lễ khai mạc cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về bảo vệ môi trường mà còn gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và cơ hội phát triển dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp.

Với định hướng đó, GRECO 2026 được tổ chức như một không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu và trường đại học, góp phần đưa thành tựu khoa học, công nghệ đến gần hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

GRECO 2026 kết nối công nghệ xanh với sản xuất và đời sống

GRECO 2026 có diện tích khoảng 11.000m², quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp với gần 300 gian hàng tiêu chuẩn

GRECO 2026 có tổng diện tích trưng bày khoảng 11.000m², quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với quy mô trưng bày tương đương gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong bốn ngày diễn ra sự kiện.

Không gian triển lãm được bố trí thành bốn phân khu, gồm công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh và hoạt động trải nghiệm cộng đồng.

Trong đó, khu công nghệ cao giới thiệu những thành tựu về trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot, in 3D, vật liệu mới và công nghệ phục vụ kinh tế tầm thấp. Khu đô thị xanh tập trung vào giải pháp giao thông, năng lượng, môi trường và quản lý đô thị thông minh.

Khu sản phẩm xanh giới thiệu những mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, quản trị bền vững (ESG), đồng thời tạo không gian để các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu kết quả đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, khu trình diễn công nghệ robot rộng khoảng 600m² thu hút đông đảo người dân, du khách với sự tham gia của đại diện hơn 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu Trung Quốc trong lĩnh vực robot và AI.

Tại đây, khách tham quan được tiếp cận robot hình người, robot bốn chân, robot đá bóng, robot phục vụ giao nhận, vệ sinh; trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng tương tác bằng giọng nói, chơi cờ và pha chế cà phê.

Khu trình diễn công nghệ robot rộng 600m² thu hút đông đảo người dân, du khách với nhiều sản phẩm robot và AI tiên tiến

Không chỉ tạo sức hút bằng những màn trình diễn công nghệ, hoạt động này còn góp phần đưa các ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với cộng đồng, qua đó mở rộng nhận thức về khả năng ứng dụng công nghệ trong sản xuất, dịch vụ và đời sống.

GRECO 2026 có sự tham gia của nhiều đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, SHTP Labs, Viettel, PV GAS, cùng các thương hiệu, tổ chức quốc tế như Toyota, Xiaomi, Gree và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA).

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ITPC phối hợp tổ chức năm chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương, tập trung vào ứng dụng AI, giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng, đô thị, môi trường; thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư với các đối tác quốc tế.

Thông qua những hoạt động này, GRECO 2026 hướng tới tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và từng bước đổi mới mô hình sản xuất theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Sự kiện diễn ra từ ngày 26-29/10, mở cửa miễn phí từ 10h đến 22h hằng ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng xanh và khẳng định định hướng phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.