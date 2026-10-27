Khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: BTC)

Không gian nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026: Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026).

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, GRECO 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp tiên tiến, đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường tiêu dùng xanh.

Chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới mô hình phát triển thông minh, trung hòa carbon và bền vững.

Định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới từ phương thức tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng, quản trị doanh nghiệp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm tác động đến môi trường.

Các đại biểu bấm nút khai mạc GRECO 2026. (Nguồn: BTC)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, những yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải và quản trị bền vững đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước yêu cầu đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển liên kết chuỗi cung ứng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ chuyển đổi sản xuất.

Ông Nguyễn Lộc Hà tham quan GRECO 2026. (Nguồn: BTC)

GRECO 2026 rộng khoảng 11.000 m², quy tụ gần nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm chia thành các phân khu Công nghệ cao, Đô thị xanh, Sản phẩm xanh và Trải nghiệm cộng đồng giới thiệu các mô hình về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, robot, kinh tế tầm thấp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn.

Điểm nhấn của hành trình tham quan là Không gian Hội tụ - Lan tỏa của HCMC C4IR trên diện tích hơn 1.300 m², không gian quy tụ hàng chục doanh nghiệp, viện, trường và tổ chức trong nước và quốc tế, với các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, robot, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và đô thị thông minh.

Triển lãm mở cửa tự do từ 10h-22h mỗi ngày, từ 26-29/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

GRECO 2026 rộng khoảng 11.000 m², quy tụ gần nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. (Nguồn: BTC)