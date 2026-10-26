Khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh

Bám sát chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” của AEF 2026, GRECO 2026 được định vị là một hệ sinh thái triển lãm tích hợp và xúc tiến thương mại chiến lược, gắn liền với tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Với tổng diện tích khoảng 11.000m² và quy mô 190 gian hàng với hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng hàng loạt công nghệ lõi như robot hình người, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo hội tụ, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đến dự chương trình.

Không gian triển lãm năm nay được bố trí thành 4 phân khu chính, gồm: Khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao giới thiệu các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, kinh tế tầm thấp, tự động hóa, robot và vật liệu mới; Khu trưng bày Đô thị xanh tập trung vào giải pháp giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh; Khu trưng bày Sản phẩm xanh giới thiệu các mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn, tiêu chuẩn ESG cùng không gian đổi mới sáng tạo của các viện, trường; và Khu Hoạt động trải nghiệm cộng đồng giúp người dân trực tiếp trải nghiệm công nghệ tiêu dùng bền vững, giảm phát thải và phân loại rác tại nguồn.

Cách bố trí này nhằm đưa công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân đô thị. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý tại GRECO 2026 là Không gian trình diễn công nghệ Robot quy mô 600m² do Công ty Aicap phối hợp cùng Aibrain, Airobo và Liên minh phát triển công nghiệp robot Trung Quốc (CDRA) triển khai.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc.

Khu vực này quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu về robot, trí tuệ nhân tạo, trình diễn các dòng robot hình người của Unitree và AgiBot, robot đá bóng, robot bốn chân, robot giao nhận, vệ sinh, cùng các hoạt động tương tác giọng nói, đánh cờ và pha chế cà phê.

Tại đây, công chúng có cơ hội tiếp cận robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot bốn chân cùng các dòng robot giao nhận, vệ sinh. Các hoạt động tương tác giọng nói, đánh cờ với robot và thưởng thức cà phê do robot pha chế mang đến những trải nghiệm trực quan về ứng dụng công nghệ trong đời sống. Đặc biệt, robot hình người tham gia trình diễn vũ đạo theo giai điệu âm nhạc Việt Nam trong chương trình khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026.

Sự kiện có sự tham gia của các đơn vị như: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Viettel, PV GAS, cùng nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế như Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA).

Bên cạnh không gian trưng bày từ 10h đến 22h hàng ngày, ITPC còn phối hợp tổ chức chuỗi 5 chương trình hội thảo chuyên sâu và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel nhằm thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư xanh.

Người dân và du khách thích thú ghi hình robot trình diễn tại Không gian triển lãm công nghệ cao - trình diễn robot, thuộc GRECO 2026.

Sự kiện tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn của TP Hồ Chí Minh.

GRECO 2026 mở cửa miễn phí từ ngày 26-29/10, mang đến những màn trình diễn robot và loạt trải nghiệm công nghệ xanh độc đáo.