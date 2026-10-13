Khai mạc khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Tham dự và chủ trì buổi khai mạc tại Hà Nội có Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng; bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 1, Cục An ninh mạng, Tổng thư ký Liên minh Niềm tin số; cùng hơn 100 học viên là cán bộ công an, giáo viên và chuyên gia đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình được thiết kế trong 03 ngày với 16 phiên làm việc, kết hợp giữa truyền đạt kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện phương pháp đào tạo hiện đại.

Chuyển hóa nhận thức thành năng lực bảo vệ thực tế

Chương trình An toàn số học đường được tổ chức theo mô hình đào tạo giảng viên nguồn (Train the Trainer) với ba cấp độ triển khai: Giảng viên nguồn → Giáo viên → Học sinh. Mô hình này bảo đảm kiến thức và kỹ năng được chuyển giao trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia đến giáo viên, trước khi áp dụng vào hoạt động giáo dục thực tế tại các nhà trường.

Sau khóa đào tạo, các học viên được trang bị bốn nhóm năng lực cốt lõi:

● Hiểu được đặc điểm phát triển của trẻ em, thanh thiếu niên và những nguy cơ, hình thức xâm hại trên không gian mạng.

● Nắm vững các nguyên tắc phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu, phối hợp xử lý và hỗ trợ phục hồi cho học sinh.

● Có khả năng chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của đội ngũ giáo viên.

● Xây dựng được kế hoạch và phương pháp tổ chức tập huấn lại cho giáo viên, bảo đảm tính thống nhất của chương trình và khả năng áp dụng tại địa phương.

Chương trình An toàn số học đường (nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Không Một Mình) được triển khai nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng. Chương trình tập trung vào ba nhóm năng lực chính: nhận diện nguy cơ, giáo dục phòng ngừa và hỗ trợ xử lý ban đầu, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm trong thời đại số.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh: Không gian mạng đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, cùng với cơ hội học tập là nhiều rủi ro tiềm ẩn như nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, dụ dỗ hay xâm hại thông tin cá nhân.

Theo đại diện Cục An ninh mạng, việc bảo vệ trẻ em không có nghĩa là cấm đoán hay cách ly các em khỏi môi trường số, mà là tạo ra một “vùng an toàn” để các em tự do khám phá và trưởng thành. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Trong đó, khi trẻ em gặp nguy cơ, phản ứng đầu tiên của người lớn phải là lắng nghe, trấn an và hỗ trợ kịp thời thay vì trách mắng.

Đại tá Hà Văn Bắc khẳng định, khóa tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc chuyển nhận thức thành năng lực bảo vệ cụ thể. Thông qua mô hình ToT, mỗi học viên sau khi hoàn thành chương trình sẽ trở thành một “đầu mối kết nối” quan trọng, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng và nhân rộng mạng lưới an toàn số tại các địa phương.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm cho đội ngũ giảng viên nguồn

Các học viên tham gia khóa tập huấn “Chuyên gia an toàn số học đường”. Ảnh: BTC

Để khóa tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, đại diện Cục An ninh mạng đề nghị các học viên tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi và gắn chặt kiến thức được trang bị với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thứ hai, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành và phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sát thực tế; trang bị cho trẻ em kỹ năng nhận diện nguy cơ, dừng tương tác độc hại, bảo vệ thông tin cá nhân và tìm kiếm sự trợ giúp từ người đáng tin cậy.

Thứ ba, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc để hình thành mạng lưới phối hợp phản ứng nhanh; bảo đảm tiếp nhận thông tin, bảo mật sự riêng tư và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em ngay khi phát sinh nguy cơ.

Thứ tư, chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn lại sát với thực tế địa phương, lấy khả năng vận dụng của người học và những chuyển biến tích cực trong hành động bảo vệ trẻ em làm thước đo hiệu quả công tác.

Đại diện Cục An ninh mạng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới UNICEF Việt Nam, Liên minh Niềm tin số cùng các chuyên gia quốc tế và trong nước đã tài trợ, đồng hành và đóng góp tích cực cho công tác nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Việt Nam.