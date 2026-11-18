Đây là lớp tập huấn thứ tư và cũng là sự kiện khép lại chuỗi chương trình diễn ra trong năm, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 – 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho lực lượng thi hành công vụ tuyến cơ sở.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Lê Phi Hùng phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại khóa tập huấn, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo chuyên sâu đối với lực lượng cán bộ trực tiếp đảm nhận công tác điều tra, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Việc tổ chức lớp học không chỉ trang bị kiến thức cần thiết mà còn phản ánh cam kết nhất quán của Việt Nam trong việc đáp ứng chuẩn mực quốc tế về bảo đảm quyền con người.

Trong thời gian hai ngày từ 18/11 đến 19/11, 30 cán bộ chuyên trách đến từ Công an TP Huế, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung nghiên cứu, làm rõ những nguyên tắc cốt lõi của Công ước CAT. Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh các điều khoản chính thuộc Công ước CAT, quá trình áp dụng tại Việt Nam, cũng như các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn hành vi bức cung và nhục hình trong hoạt động công vụ.

Các học viên trao đổi, thảo luận tại buổi tập huấn.

Hai chuyên gia đến từ Học viện Clingendael là bà Klemann Amanda Brigitte và ông Olislagers Sebastiaan Emile cùng các báo cáo viên thuộc Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân đã tổng hợp kinh nghiệm để hoàn thiện bộ tài liệu chuẩn hóa phục vụ công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an nhân dân.

Nối tiếp thành công từ ba khóa tập huấn trước tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nghệ An, sự kiện tại Quảng Trị đã chính thức khép lại toàn bộ chương trình tập huấn năm 2026. Chuỗi hoạt động này khẳng định thái độ làm việc chủ động cùng tinh thần trách nhiệm của Bộ Công an trong quá trình thực thi các cam kết nhân quyền quốc tế.