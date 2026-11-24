Giảng viên trao đổi sơ bộ quy trình vận hành UAV với các cán bộ quản lý khóa huấn luyện.

Phát biểu khai mạc khóa huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến cực đoan, khó lường; thiên tai, sự cố, thảm họa phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện Luật Phòng thủ dân sự và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND luôn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc ứng dụng khoa học, công nghệ cao là yêu cầu tất yếu.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và tính chất đặc biệt của khóa huấn luyện UAV, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho rằng, đây là phương tiện kỹ thuật đột phá giúp mở rộng trinh sát, tăng tốc độ cứu hộ, giảm thiểu rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ. “Việc tổ chức khóa huấn luyện đợt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tổ chức tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của lực lượng CAND, chuyển từ phương thức tổ chức tác chiến truyền thống sang làm chủ, ứng dụng khoa học công nghệ trong các chiến thuật của lực lượng CAND”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, khóa huấn luyện lần này triệu tập là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nòng cốt từ các đơn vị, địa phương; với phương châm “tinh nhưng mà mạnh, ít nhưng mà tinh nhuệ”, mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ CAND có trình độ cao, khả năng kỹ thuật, chiến thuật tốt và có nhận thức tiếp nhận thông tin khoa học kỹ thuật liên tục, toàn trình.

Khẳng định, con người là yếu tố quyết định hiệu quả thực chiến, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Ban Tổ chức khóa huấn luyện quản lý chặt quân số, bảo đảm thao trường, khí tài, pin dự phòng, hậu cần, đặt tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, an toàn không lưu và bảo mật dữ liệu bay lên hàng đầu; đội ngũ giảng viên, chuyên gia bám sát phương châm lý thuyết gắn liền thực hành, thực chiến, tăng cường tình huống giả định phức tạp. Các học viên chấp hành nghiêm nội quy, điều lệnh, nắm vững nguyên lý vận hành, các quy định pháp luật… để trở thành hạt nhân nòng cốt, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo các cấp trong triển khai công tác phòng thủ dân sự, CNCH tại các đơn vị, địa phương.