Khai mạc khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: NAM TRUNG)

Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân huấn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì khai mạc.

Khóa huấn luyện được tổ chức trong thời gian 5 ngày (từ ngày 29/10 đến 2/11). Tham gia khóa học, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng được đội ngũ cán bộ, giáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 truyền đạt, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ trên biển; trang bị kỹ năng điều động tàu bảo đảm an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; phương pháp xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức, phương pháp quan sát, phát hiện, nhận dạng các mục tiêu trên biển; nội dung, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt và tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Khóa học tổ chức trong 5 ngày tại Hải đội Dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: NAM TRUNG)

Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ, giáo viên tập trung kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức lý thuyết với truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn; chú trọng hướng dẫn phương pháp nhận định, đánh giá tình hình, xử lý các tình huống có thể phát sinh trên biển, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua khóa huấn luyện nhằm củng cố, bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Dân quân biển với Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.