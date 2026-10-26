Khai mạc khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng Việt Nam khai mạc khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ, thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đan xen.

Trong bối cảnh đó, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển không chỉ là khát vọng chung mà còn là lợi ích căn bản, trách nhiệm chung của mỗi quốc gia.

Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và xây dựng lòng tin là nền tảng để thu hẹp khác biệt, mở rộng hợp tác. Các tùy viên quân sự, với vai trò cầu nối giữa quân đội các nước, có đóng góp quan trọng vào tiến trình ấy, thúc đẩy quan hệ quốc phòng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ động thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trên tinh thần đó, khóa học bồi dưỡng là dịp để các bạn tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; quan điểm, chính sách quốc phòng và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Quan trọng hơn, mỗi cuộc trao đổi, mỗi trải nghiệm tại Học viện sẽ góp phần tăng cường sự thấu hiểu, củng cố lòng tin và vun đắp tình hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội các nước”, Thượng tướng Trần Việt Khoa chia sẻ.

Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị Ban tổ chức, các cơ quan chức năng và đội ngũ giảng viên chuẩn bị chu đáo, tổ chức khóa học khoa học, thiết thực; gắn nội dung với thực tiễn, coi trọng đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời mong các bạn học viên chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, tôn trọng sự khác biệt và phát huy tinh thần hợp tác, hữu nghị.

Thượng tướng tin tưởng, khóa bồi dưỡng sẽ thành công tốt đẹp; những tri thức và tình cảm được vun đắp hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa trong thực tiễn công tác, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước phát triển thực chất, hiệu quả, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.