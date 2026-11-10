Khai mạc khóa đào tạo làm phim tài liệu truyền hình theo phương thức thực chiến tại Lào Cai

Dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (Đài Truyền hình Việt Nam); đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm - Đạo diễn, giảng viên khóa học cùng hơn 30 học viên đến từ 5 đơn vị: Truyền hình An ninh, Truyền hình Quân đội, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, Ban Chuyên đề Khoa giáo và Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (Đài Truyền hình Việt Nam) phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nhấn mạnh: Chương trình được triển khai theo mô hình đào tạo thực chiến với sự phối hợp của nhiều đơn vị truyền hình. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ đạo diễn, biên tập viên, quay phim trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm kiếm phương pháp sản xuất phim tài liệu hiệu quả. Đây cũng là chương trình thử nghiệm nhằm xây dựng khung đào tạo chung, có thể nghiên cứu áp dụng cho các lĩnh vực sản xuất truyền hình khác.

Các học viên tham dự khóa đào tạo.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai khẳng định: Việc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lựa chọn Lào Cai tổ chức khóa đào tạo là cơ hội thiết thực để đội ngũ những người làm truyền hình của tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận phương pháp làm phim mới.

Đồng chí đề nghị các học viên chủ động sắp xếp công việc, dành thời gian tham gia đầy đủ chương trình, tích cực trao đổi, thực hành và tiếp thu kinh nghiệm từ giảng viên cũng như đồng nghiệp ở các đơn vị.

Đồng chí khẳng định, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phối hợp tổ chức để khóa học đạt hiệu quả.

Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai phát biểu chào mừng Khóa đào tạo.

Khóa đào tạo diễn ra trong 10 ngày, được tổ chức theo phương thức đào tạo thực chiến, chia thành 3 nhóm sản xuất với các hướng đề tài: phát triển từ nội dung tin tức; phát huy sở trường bám sát cơ sở; khai thác ưu thế chuyên ngành Công an hoặc Quân đội.

Trong quá trình học, các học viên được hướng dẫn, quan sát, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất phim. Mục tiêu là mỗi nhóm hoàn thiện sản phẩm phim tài liệu có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát sóng.

Các học viên tham dự Khóa đào tạo.

Thông qua chương trình, đội ngũ làm phim tài liệu của các đơn vị có thêm cơ hội giao lưu, kết nối, nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng sản xuất tác phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phim tài liệu truyền hình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.