Khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng 'những bước chân nhiệm màu'

Tham dự khóa đào tạo có 32 học viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên của VFF, Chương trình Magic Moves “những bước chân nhiệm màu” không đặt nặng thành tích thi đấu mà tập trung khơi dậy niềm yêu thích bóng đá, mang đến cho các em những trải nghiệm vui vẻ, tích cực, đồng thời từng bước phát triển kỹ năng vận động và các kỹ năng bóng đá cơ bản. Sau khóa học, các học viên sẽ trở về trường học và địa phương để trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập luyện cho trẻ em gái.

Các đại biểu, giảng viên, học viên tại khóa đào tạo. Ảnh: VFF

Chia sẻ tại buổi lễ, cựu tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm, giảng viên khóa đào tạo cho biết, chương trình hướng đến việc tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em gái sớm tiếp xúc với bóng đá, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà.

Với kinh nghiệm gần 20 năm thi đấu và 10 năm tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng, Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được với các học viên, giúp các thầy cô tự tin triển khai hoạt động bóng đá cộng đồng tại cơ sở, khơi dậy niềm đam mê và lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá đến trẻ em gái.

Trong 3 ngày tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về nguyên tắc huấn luyện bóng đá cộng đồng, nguyên tắc SMILES, phương pháp STEPS, cùng các phiên thảo luận về rào cản của bé gái khi tham gia bóng đá, chuẩn bị giáo án cho các ngày hội bóng đá, phân công trách nhiệm/ nhiệm vụ cho ngày hội…