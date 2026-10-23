Khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng 2026

Sáng 23/10, tại Cần Thơ, VFF phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 - Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA/AFC hỗ trợ.

Chương trình hướng đến việc tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em gái sớm tiếp xúc với bóng đá

Chương trình không đặt nặng thành tích thi đấu mà tập trung khơi dậy niềm yêu thích bóng đá, mang đến cho các em những trải nghiệm vui vẻ, tích cực, đồng thời từng bước phát triển kỹ năng vận động và các kỹ năng bóng đá cơ bản. Sau khóa học, các học viên sẽ trở về trường học và địa phương để trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập luyện cho trẻ em gái.

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày từ nay tới 25/10 tại Cần Thơ. Các học viên được trang bị các kiến thức về nguyên tắc huấn luyện bóng đá cộng đồng, nguyên tắc SMILES, phương pháp STEPS, cùng các phiên thảo luận về rào cản của bé gái khi tham gia bóng đá, chuẩn bị giáo án cho các ngày hội bóng đá, phân công trách nhiệm/ nhiệm vụ cho ngày hội,… Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được VFF cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.