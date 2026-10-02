Khai mạc khóa bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Đội Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn

Chiều 2-10, Thành đoàn Hà Nội đã khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn thành phố Viêng Chăn (Lào) khóa 5; Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Thành phố Viêng Chăn khóa 16 và Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khóa 31 năm 2026.

Chương trình văn nghệ do cán bộ Đoàn - Đội Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn biểu diễn chào mừng khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Bảo Lâm

Tới dự có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hoạt động này nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng chí khẳng định việc tổ chức các khóa bồi dưỡng lần này chính là minh chứng sinh động, cụ thể cho tinh thần hợp tác thực chất, hiệu quả và thắm tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai Thủ đô.

Đánh giá về bối cảnh hiện nay, đồng chí Đào Đức Việt chỉ ra rằng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác Đoàn, công tác thiếu nhi. Người cán bộ không chỉ cần thành thạo kỹ năng tổ chức phong trào mà phải thấu hiểu tâm lý thế hệ trẻ, nhạy bén với công nghệ, có tư duy kết nối và khả năng truyền cảm hứng.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh LIENVILAYSACK. Ảnh: Bảo Lâm

Các học viên cán bộ Đoàn - Đội Thủ đô Viêng Chăn tại lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực trao đổi thẳng thắn để làm rõ những vấn đề thực tiễn công tác. Sau khóa học, mỗi học viên không chỉ có thêm kiến thức, kỹ năng, mà còn có thêm những người bạn, những ý tưởng mới và động lực mới để trở về đơn vị, vận dụng những điều đã học vào công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. “Mỗi học viên có mặt trong hội trường ngày hôm nay chính là một “đại sứ trẻ”, một “nhịp cầu hữu nghị” góp phần kết nối tình cảm giữa tuổi trẻ Hà Nội và tuổi trẻ Viêng Chăn”, đồng chí Đào Đức Việt nhấn mạnh.

Học viên các Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội thắt chặt tình đoàn kết, quyết tâm hoàn thành khóa học. Ảnh: Bảo Lâm

Thay mặt các học viên, đại diện Đoàn thanh niên huyện Hạt Sai Phong đã phát biểu hưởng ứng thi đua. Đồng chí cam kết tập thể học viên sẽ luôn yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau để cùng xây dựng một tập thể đoàn kết; đồng thời sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để vận dụng hiệu quả những điều đã học tại Việt Nam vào thực tiễn, phục vụ tốt hơn cho thanh, thiếu nhi và đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn, Đội.