Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Trong 7 ngày (từ 26-1/11), cán bộ, chiến sĩ tự vệ thuộc Văn phòng và các Ban Đảng Tỉnh ủy được nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung theo Luật số 98/2025/QH15) và văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phát huy vai trò công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới…

Các đại biểu dự khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc.

Đồng thời, huấn luyện các nội dung về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật, quân y và quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật.

Thông qua huấn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ quân sự, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.