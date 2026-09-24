Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 3 năm 2026

Tham gia đợt huấn luyện có 37 chiến sĩ được triệu tập từ 10 sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thuộc cụm 3 trên địa bàn phường Đông Kinh.

Các chiến sĩ tự vệ cụm 3 dự khai mạc

Đại biểu dự khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 3

Theo kế hoạch, từ ngày 24/9 đến ngày 2/10, các chiến sĩ tự vệ cụm 3 sẽ được được học tập, giáo dục chính trị các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong hình hình mới…

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Đông Kinh truyền đạt nội dung các chuyên đề

Cùng với đó, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài; binh khí, quy tắc bắn súng tiểu liên AK; cách bố trí mìn, bẫy mìn… Đồng thời, lực lượng tự vệ cụm 3 được thực hành các nội dung kỹ thuật, chiến thuật như thao tác bắn súng, ném lựu đạn và các nội dung huấn luyện theo chương trình.

Các chiến sĩ tự vệ cụm 3 lắng nghe các nội dung được truyền đạt

Qua huấn luyện nhằm giúp lực lượng tự vệ nắm vững những kiến thức cơ bản về quân sự, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế, nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống và ý thức tổ chức, kỷ luật. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ có bản lĩnh, trình độ, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu.

Ngay sau khai mạc, lực lượng tự vệ cụm 3 đã bước vào học tập, huấn luyện các nội dung theo kế hoạch.