Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 2 trên địa bàn phường Lương Văn Tri năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc

Các đại biểu dự khai mạc

Tham gia đợt huấn luyện có 30 chiến sĩ được triệu tập từ các cơ quan, tổ chức thuộc cụm 2 trên địa bàn phường Lương Văn Tri.

Đại diện Ban Chỉ huy CHQS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại buổi khai mạc

Chương trình huấn luyện sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 21/9 đến 29/9/2026. Trong thời gian này, các chiến sĩ được truyền đạt và thực hành toàn diện các nội dung bao gồm: giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, kỹ thuật chiến đấu và chiến thuật.

Cụ thể, các chiến sĩ sẽ được trang bị kiến thức từ điều lệnh đội ngũ, trinh sát, phòng hóa, y tế, hậu cần - kỹ thuật, cho đến kỹ thuật sử dụng súng bộ binh, lựu đạn, mìn, thuốc nổ, công sự ngụy trang và võ thuật dân quân tự vệ. Quá trình huấn luyện chú trọng phương châm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, kết thúc khóa học, các chiến sĩ sẽ trực tiếp tham gia kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá thực chất và toàn diện kết quả huấn luyện.

Các chiến sĩ tham gia huấn luyện

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng, trang bị cho các chiến sĩ tự vệ bản lĩnh chính trị, đồng thời nắm chắc trình độ kỹ thuật, chiến thuật quân sự. Từ đó, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi khi có mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.