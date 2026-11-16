Khai mạc huấn luyện Cụm Tự vệ số 4

Các đơn vị trong Cụm Tự vệ số 4 ký kết giao ước thi đua.

Tham gia đợt huấn luyện có 75 chiến sĩ thuộc 5 đơn vị, gồm: Bưu điện tỉnh, Viễn thông Điện Biên, Petrolimex Điện Biên, Công ty Điện lực và Sở Y tế. Trong thời gian 7 ngày (16 - 24/11), với tổng thời lượng 56 giờ, các chiến sĩ sẽ được học tập, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật về dân quân tự vệ; huấn luyện quân sự, kỹ thuật, chiến thuật và các nội dung chuyên ngành theo chương trình quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở.

Lực lượng dự khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Tại lễ khai mạc, các đơn vị trong Cụm Tự vệ số 4 đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình huấn luyện.