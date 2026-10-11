Khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Hội trại.

Tham dự có đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng, Nhà giáo Ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; cùng các nhạc sĩ tham gia Hội trại như Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son...

Phát biểu khai mạc Hội trại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Đà Lạt không chỉ được biết đến với danh xưng “Thành phố ngàn hoa”, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, khí hậu mát mẻ và con người thân thiện, mến khách, mà còn là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Sự giao hòa giữa thiên nhiên, âm nhạc và những giá trị văn hóa đặc sắc đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, mỗi con đường, góc phố, mặt hồ, rừng thông hay những cánh hoa trong sương sớm Đà Lạt đều mang những sắc thái, giai điệu riêng. Đây là chất liệu quý để các nhạc sĩ khám phá, sáng tạo những tác phẩm mới, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và tâm hồn con người Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kỳ vọng mỗi tác phẩm được sáng tác từ hội trại sẽ trở thành một “sứ giả văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất và người Lâm Đồng đến công chúng trong nước và quốc tế, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, nhất là trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Để hội trại đạt hiệu quả thiết thực, tỉnh Lâm Đồng cam kết tạo điều kiện thuận lợi về không gian sáng tác, môi trường hoạt động và cơ sở vật chất, hỗ trợ các nhạc sĩ, nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo, gửi gắm tình cảm, tâm huyết vào những tác phẩm mới, đóng góp cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch của tỉnh.

Thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nhạc sĩ Đức Trịnh bày tỏ tình cảm đặc biệt của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ đối với Đà Lạt - Lâm Đồng. Ông cho biết, bằng tình yêu và sự trân trọng dành cho vùng đất giàu tiềm năng, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và con người giàu sức sống, các nhạc sĩ mong muốn đóng góp những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, bổ sung vào kho tàng văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 9 đến 16/10/2026.