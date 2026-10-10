Khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I

Quang cảnh tại buổi lễ khai mạc

Tham dự có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo sở, ngành liên quan, cùng các nhạc sĩ nổi tiếng Lê Minh Sơn, Y phôn Ksor, Giáng Son.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Đà Lạt không chỉ nổi tiếng là "Thành phố ngàn hoa" với thiên nhiên hữu tình và con người hiền hòa, mến khách, mà còn tự hào là thành phố sáng tạo âm nhạc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội trại sáng tác

Vùng đất này từ lâu đã là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều thế hệ nghệ sĩ nhờ sự hòa quyện tự nhiên giữa âm nhạc, thiên nhiên và di sản văn hóa độc đáo.

“Mỗi con đường, góc phố, mặt hồ, rừng thông hay từng cánh hoa mỏng manh trong sương sớm Đà Lạt đều mang trong mình những giai điệu riêng, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc lại khoáng đạt, miên man”, đồng chí Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Các nhạc sĩ nổi tiếng tham gia Hội trại sáng tác

Thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ: Anh em nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ nói riêng, luôn dành tình cảm đặc biệt đối với mảnh đất Đà Lạt - Lâm Đồng.

Bằng tình yêu và sự biết ơn với mảnh đất này, vẻ đẹp thiên nhiên cùng sức sống rực rỡ của con người Đà Lạt - Lâm Đồng, chúng tôi mong muốn được đóng góp thêm những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao vào kho tàng văn hóa - nghệ thuật của vùng đất này.

Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ tình cảm dành cho Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Hội trại sáng tác lần này sẽ là môi trường thuận lợi để các nghệ sĩ lắng nghe nhịp thở phố núi và mang lại các giá trị thiết thực.

Một trong những tiêu chí lựa chọn tác phẩm của Ban Tổ chức (BTC) chính là mong muốn các nhạc sĩ khai thác được bản sắc địa phương, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới từ sự giao thoa giữa thiên nhiên rực rỡ, chiều sâu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và nhịp sống hiện đại.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tại lễ khai mạc

Đồng thời, cho ra đời những ca khúc, bản nhạc giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc về đất và người Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các nhạc sĩ

Đặc biệt, mỗi giai điệu phải trở thành một "sứ giả văn hóa", lan tỏa nét đẹp Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.