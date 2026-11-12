Khai mạc Hội trại Phù Đổng và Hội thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh Khánh Hòa

Tối 12-11, tại phường Ninh Chử, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội trại Phù Đổng, tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội, kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh và Hội thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2026 - 2027.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tham gia hội trại có 106 trại sinh là cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng đến từ các đơn vị trong toàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, các trại sinh được tập huấn nhiều chuyên đề như: Thực hành nghi thức, nghi lễ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; kỹ năng tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng; kỹ năng dã ngoại, sinh hoạt tập thể trong thiếu nhi; kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Các trại sinh thực hiện nghi thức chào cờ.

Hội thi Phụ trách Sao giỏi được tổ chức với các nội dung: Kiến thức chung; hướng dẫn thực hành nghi thức đội; sinh hoạt Sao nhi đồng và thi tài năng Phụ trách Sao. Các phần thi nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành, khả năng tổ chức hoạt động và sự sáng tạo của đội ngũ phụ trách Sao trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

Các đại biểu dự khai mạc chương trình chụp hình lưu niệm cùng đại diện các liên chi đội.

Bên cạnh đó, các trại sinh còn tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu như: Viếng Tượng đài Chiến thắng 16-4 (phường Đông Hải); tham quan Bảo tàng Khánh Hòa (cơ sở 2); tổ chức chương trình an sinh xã hội “Thiếu nhi Khánh Hòa - Tầm vóc thời đại” với hành trình triệu ly sữa dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Ninh Hải - Phân hiệu Bỉnh Nghĩa. Chương trình giao lưu và lửa trại với chủ đề “Em yêu văn hóa Việt Nam” tạo cơ hội để các trại sinh gặp gỡ, tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Hội trại và hội thi sẽ bế mạc vào chiều 14-11. Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm học 2026 - 2027; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện thiếu nhi tại cơ sở.