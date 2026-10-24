Khai mạc Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi thành phố Đồng Nai 2026
Sáng 24-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố tổ Đồng Nai chức Lễ khai mạc Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi thành phố Đồng Nai năm 2026. Tham dự sự kiện có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan.
Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh nhấn mạnh: Hội thi là dịp để người cao tuổi giao lưu, thể hiện tài năng, niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết. Mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi phần thi thể thao là minh chứng cho tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và khát vọng sống vui, sống khỏe của người cao tuổi.
Hội thi năm nay diễn ra trong 2 ngày (23 và 24-10) thu hút hơn 1 ngàn người cao tuổi đến từ 42 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Các đơn vị dự thi 2 phần: thể thao (bóng bàn, cầu lông và bơi lội, cờ tướng) và thi văn nghệ (đơn ca, song tam ca, tốp ca, múa).
Trong đó, các tiết mục văn nghệ xoay quanh chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người và vùng đất Đồng Nai; ca ngợi truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vai trò của ông bà, cha mẹ trong gia đình, phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng.
Ban tổ chức sẽ trao 80 giải cho các cá nhân và tập thể có kết quả cao tham gia hội thi vào chiều 24-10.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202610/khai-mac-hoi-thi-van-nghe-the-thao-nguoi-cao-tuoi-thanh-pho-dong-nai-2026-44f799d/