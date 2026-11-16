Khai mạc Hội thi 'Tiếng hát đại đoàn kết' tỉnh Đồng Tháp năm 2026

Hội thi diễn ra trong không khí phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).

Hội thi quy tụ 10 đội văn nghệ quần chúng đến từ các khu dân cư thuộc 4 phường: Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Thới Sơn và Trung An.

Với thời lượng phần thi của mỗi đội không quá 15 phút, biểu diễn từ 3 tiết mục, các đội mang đến những chương trình biểu diễn đa dạng thể loại từ đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca cho đến múa, hát múa và cả đơn ca cổ.

Một tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu.

Nội dung các tiết mục xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, nghĩa tình con người Đồng Tháp cũng như sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần lớn người tham gia là những cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân ở cơ sở.

Hội thi thu hút nhiều người dân đến xem, cổ vũ.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi bước vào phần tranh tài sôi nổi, đầy cảm xúc, mang lại bầu không khí tươi vui, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các khu dân cư trên địa bàn.