Khai mạc Hội thi Thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X, năm 2026

Nghi thức chào cờ tại hội thi.

Dự khai mạc có đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức; Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên…

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Hội thi diễn ra từ ngày 31/10 - 2/11 với 31 đoàn, 330 vận động viên, tham gia 5 môn thi đấu: đẩy gậy, pickleball, bóng chuyền hơi, tung còn và kéo co. Các môn thi vừa tạo điều kiện phát triển những hình thức luyện tập được chị em yêu thích, vừa góp phần gìn giữ các môn thể thao, trò chơi truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi Thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ X năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu, 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đối với phụ nữ, sức khỏe là nền tảng để học tập, lao động, công tác, chăm lo gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Việc duy trì tập luyện thể dục, thể thao giúp chị em nâng cao thể lực, cân bằng tinh thần, thêm tự tin và có điều kiện phát huy tốt hơn khả năng của mình trong cuộc sống. Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã quan tâm vận động cán bộ, hội viên lựa chọn những hình thức luyện tập phù hợp với sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và công tác. Các hoạt động thể dục, thể thao cũng tạo thêm cơ hội để chị em gặp gỡ, chia sẻ, gắn bó với tổ chức hội và với cộng đồng.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Hội thi là dịp để các vận động viên thể hiện khả năng, trao đổi kinh nghiệm luyện tập, thi đấu; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong phụ nữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua hội thi, mong muốn có thêm nhiều chị em yêu thích thể thao, nhiều hoạt động luyện tập được duy trì thường xuyên ngay tại cơ quan, đơn vị, thôn, bản và tổ dân phố.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.