Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh; đại diện lãnh đạo một số địa phương cùng đông đảo vận động viên, trọng tài và cổ động viên.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Hội thi năm nay thu hút gần 200 vận động viên thuộc 17 đoàn đến từ các câu lạc bộ, xã, phường và trường học trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống, gồm: đẩy gậy, bắn nỏ và kéo co theo các nội dung cá nhân nam, nữ; đồng đội; phối hợp nam nữ.

Đây đều là những môn thể thao gắn bó với đời sống, lao động và sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc, đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Hội thi thu hút gần 200 vận động viên thuộc 17 đoàn tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, hội thi còn tạo cơ hội để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong cộng đồng.

Việc duy trì và tổ chức các môn thể thao truyền thống cũng là cách thiết thực để gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương.

Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi.

Thông qua hội thi, tỉnh Lào Cai tiếp tục khuyến khích đồng bào các dân tộc tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vận động viên tranh tài môn đẩy gậy và bắn nỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu môn bắn nỏ và đẩy gậy.

Lễ bế mạc, trao giải dự kiến diễn ra vào trưa 18/10.