Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực III

Thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Trương Bá Long, Phó tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và quy chế hội thi, hội thao; đồng thời yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện các nội dung.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi, hội thao.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao Cờ lưu niệm tặng các tàu tham gia hội thi, hội thao tại khu vực III.

Theo kế hoạch, các tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia thi tại khu vực III trải qua những nội dung gồm: Toàn tàu, Hàng hải - Thông tin - Radar, Cơ khí boong - Vũ khí, cơ điện, Quân sự chung và Chính trị - Pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, hội thao tại khu vực III, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn nhấn mạnh: Hội thi, hội thao được tổ chức nhằm đánh giá thực chất chất lượng quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ tổ chức huấn luyện của các tàu; qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy, đồng chí Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo phải tổ chức, điều hành hội thi, hội thao chặt chẽ, khách quan, sát thực tế, bảo đảm đánh giá đúng năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu.

Các đại biểu tham quan vũ khí trang bị kỹ thuật của các tàu tham gia hội thi, hội thao.

Các thí sinh thi nội dung lý thuyết.

Thông qua hội thi, hội thao, các tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hiệu quả, kịp thời khắc phục những hạn chế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới.